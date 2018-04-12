Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому

Певица решила поддержать ставшего режиссером актера. Многим поклонникам это не понравится.

Вечером 12 апреля в Москве состоится премьера одного из самых ожидаемых фильмов года – "Тренер" Данилы Козловского. Поддержать его в столичный киноцентр "Октябрь" приглашены первовеликие звезды – Максим Галкин, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Олег Меньшиков, Резо Гигинеишвили, Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте. Главной звездой вечера должна стать Алла Пугачева.

Певица не пропускает громких премьер – она была на фильмах "Рай" Андрея Кончаловского, "Лед" Олега Трофима, "Притяжение" Федора Бондарчука. Но вокруг имен этих режиссеров нет того ореола скандальности, который в последнее время сопровождает Данилу Козловского. Он, напомним, в недавнем интервью посетовал на хамство и озлобленность россиян.

"Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал, – возмутился Козловский. – В России, ****, сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное – какие все смелые". Козловский подчеркнул: тот, "кто хочет ********, всегда найдет за что". Звезда надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".

Пугачева наверняка знает, в какую перепалку попал молодой режиссер из-за этих опрометчивых слов, однако согласилась примкнуть к кругу тех, кто поддерживает Козловского. Значит, не боится, что общественный негатив в адрес Данилы спроецируется и на нее.