Анфиса Чехова выходит замуж
Чехова опубликовала в социальной сети Instagram необычную фотографию Она показала кольцо на безымянном пальце с огромным бриллиантом.
"Можете меня поздравить 💍💑 Oops!...I did it again 😉(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Пользователи сети тут же принялись поздравлять звезду.
"Счастья и любви на многая лета!" – пишет один из комментаторов. "Очень рада за Вас. Прыгаю от счастья", – добавляет второй.
Были и те, кто усомнился в искренности Чеховой. Некоторые предположили, что фотография – всего лишь розыгрыш к 1 апреля.
"Анфиса вы вышли замуж или с чем поздравить??? Это интрига или первоапрельская шутка?" – вопрошает пользователь. "Первое апреля, никому не веря", – напоминает другой.
Напомним, что Анфиса Чехова только недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их бак продержался всего около двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году.
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