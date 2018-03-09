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Больная Толкалина заговорила об избиении

Фото: GLOBAL LOOK press
Актриса Любовь Толкалина серьезно заболела: она почти потеряла голос и страдает от удушья. Артистка сделала неожиданное заявление об избиении.
прочитано 550 раз

Звезда слегла с высокой температурой в преддверии 8 марта. Похоже, что весь праздник она была вынуждена провести в постели: термометр показывал 38 градусов.

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

"Безголосье и удушье... и это подарок, конечно... к празднику... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пожаловалась актриса. Болезненное состояние не помешало ей исполнить песню Бориса Гребенщикова. Многие подумали, что таким образом она подогревает слухи о романе с музыкантом.

Можно подумать, что Толкалина просто в отчаянии и не знает, как привести организм в порядок. Она рассказала о необычном методе лечения. "Начинаю применять избиение священным тюльпаном...." – отметила актриса.

Поклонники артистки наперебой желают ей скорейшего выздоровления. "Как же красива ! Настоящая естественная !" – пишет один из комментаторов. "Почему не принимаете витаминки ?" – заботливо вопрошает второй. "Будьте счастливы и выздоравливайте без осложнений!" – желает третий фанат.

Напомним, что слухи о романе Толкалиной и Гребенщикова ходят уже давно. Сама артистка заявляет, что у них дружеские отношения.

Автор: Евгений Мышко9 марта 2018, 11:18
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У Толкалиной в новом браке возникли трудности

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