Толкалина поразила трогательным обращением к Марьянову
Строки, которые появились под снимком Марьянова, принадлежат врачу-психотерапевту с 40-летним стажем Вячеславу Урюпину. Стихотворение носит название "Никто не знает".
"Никто не знает наперед, к чему все это приведет, А жизнь уходит, между тем, частично или насовсем", – подписала фотографию Толкалина. Подписчики актрисы по достоинству оценили проникновенное сообщение.
"Спасибо Вам Любочка за память и дружбу", – пишет один из пользователей социальной сети. "Спасибо Вам за такие верные слова!" – поддерживает его другой. "Шикарное стихотворение. Вечная память", – добавляет третий комментатор.
За считанные минуты после публикации фотография начала набирать невероятную популярность. Под снимком появились сотни комментариев: пользователи скорбят вместе с Толкалиной.
Напомним, что ранее Толкалина пообещала публиковать анекдоты, которые ей рассказывал Марьянов. По словам актрисы, он сопровождал шуткой каждое появление в ее гримерке. "И ржали мы до слез, я выпроваживала его, сетуя на то, что так уже нельзя в моем преклонном возрасте", – написала она.
Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Он умер из-за оторвавшегося тромба по пути в больницу. По факту случившегося проводится проверка.
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