Толкалина поразила трогательным обращением к Марьянову

Российская актриса Любовь Толкалина разместила в Instagram необычное сообщение. Она опубликовала фотографию погибшего актера Дмитрия Марьянова, подписав ее проникновенным стихотворением.

Строки, которые появились под снимком Марьянова, принадлежат врачу-психотерапевту с 40-летним стажем Вячеславу Урюпину. Стихотворение носит название "Никто не знает".

"Никто не знает наперед, к чему все это приведет, А жизнь уходит, между тем, частично или насовсем", – подписала фотографию Толкалина. Подписчики актрисы по достоинству оценили проникновенное сообщение.

"Спасибо Вам Любочка за память и дружбу", – пишет один из пользователей социальной сети. "Спасибо Вам за такие верные слова!" – поддерживает его другой. "Шикарное стихотворение. Вечная память", – добавляет третий комментатор.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 28 2017 в 5:29 PDT

За считанные минуты после публикации фотография начала набирать невероятную популярность. Под снимком появились сотни комментариев: пользователи скорбят вместе с Толкалиной.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 26 2017 в 10:26 PDT

Напомним, что ранее Толкалина пообещала публиковать анекдоты, которые ей рассказывал Марьянов. По словам актрисы, он сопровождал шуткой каждое появление в ее гримерке. "И ржали мы до слез, я выпроваживала его, сетуя на то, что так уже нельзя в моем преклонном возрасте", – написала она.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Он умер из-за оторвавшегося тромба по пути в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

