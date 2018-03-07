Первый канал столкнул лбами Цымбалюк-Романовскую с бывшей товаркой

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Дмитрий Шепелев, Элина Мазур. Фото: пресс-служба Первого канала
На Элину Мазур оказывается беспрецедентное давление. Но она сдаваться не намерена.

Продолжение: В эфире Первого канала показали голую Мазур

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Несмотря на полученный от Элины Мазур категорический запрет выпускать в эфир программу "На самом деле", Первый канал в погоне за высокими рейтингами все-таки готовит передачу к показу. Сегодня в 18:50 мск зрителей ждет один из самых скандальных выпусков в сезоне.

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"Элина Мазур – бывшее доверенное лицо Виталины Цымбалюк-Романовской – хочет обрушить на нее новый сокрушительный компромат. Мазур заявляет, что Виталина изменяла Армену Джигарханяну – и она собирается доказать это! Элина не знает, что сегодня ей предстоит встреча с самой Виталиной Цымбалюк-Романовской! Виталина больше не намерена молча сносить град обвинений – она выйдет ответить Элине Мазур, выйдет для лобового столкновения! Сегодня она обнародует свое шокирующее досье на Элину! К чему приведет очная ставка двух заклятых подруг? На чьей стороне правда? Встреча, которую так долго ждали в программе "На самом деле", – говорится в анонсе передачи.

Фото: Dni.Ru

"Этот жуткий монтаж они все-таки гонят в эфир! Молодцы! Честно говоря, я этого жду, – отреагировала на новость об эфире Мазур. – Они меня предупредили, что если я не откажусь от своей позиции, то они меня уничтожат. Поэтому я готова к любой провокации! Они даже не подозревают, что за этим последует!"

Элина Мазур. Фото: пресс-служба Первого канала

Но несмотря на угрозы, прозвучавшие во время съемок программы, Элина Мазур не намерена сдаваться. "Я продолжу защищать Армена Джигарханяна! – заявила она в интервью Dni.Ru. – Мною было направлено письмо и телеграмма на имя руководителя Первого канала Константина Эрнста. Судя по отметкам о получении, мои сообщения достигли адресата! Я запрещаю Первому каналу, и в особенности программе "На самом деле", использовать любое мое изображение в какой бы то ни было форме! А так же запрещаю ссылаться на мое имя!" 

Элина Мазур, Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала

Автор: Иван Губкин7 марта 2018, 13:39
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