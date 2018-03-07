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Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Страна уже устала от сериала под названием "Скандальный развод Джигарханяна". А в нем появляются все новые герои и новые драматические коллизии. 

Продолжение: Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
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Грандиозным скандалом закончилась съемка очередного выпуска программы Дмитрия Шепелева на "На самом деле". О случившемся корреспонденту Dni.Ru рассказала присутствовавшая в студии Элина Мазур. "Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно глумилась над Арменом Джигарханяном. А Марка Рудинштейна Виталина просто избила и довела до сердечного приступа! Он доставлен в 52 городскую больницу".

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Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Рудинштейн направил в дирекцию Первого канала заявление с требованием запретить демонстрацию съемок с его участием и использование его имени на Первом канале, – продолжила Мазур. – Чтобы поддержать друга, Армен Джигарханян также направил аналогичное письмо в адрес Константина Эрнста. Под ним поставили подписи и я, и друг актера Артур Согомонян. Аналогичное письмо на Первый канал с запретом на выход программы в эфир направила и я, поскольку меня оклеветали и публично оскорбили". Таким образом, Шепелев не сможет выдать в эфир передачу, которая закончилась рукоприкладством со стороны бывшей жены Джигарханяна.

"Меня продержали на съемочной площадке 16 часов, не давали покинуть помещение, публично унижали и оскорбляли. И все это под бурные овации переполненного зала!" – с дрожью в голосе от пережитого ужаса поведала Мазур.

Фото: Dni.Ru

Как писали Dni.Ru, влиятельный покровитель обогатившейся в России оборотистой украинской пианистки поставил условие во что бы то ни стало, хоть ценой жизни Армена Борисовича принудить его ко встрече с Виталиной, заставить извиниться на всю страну и отказаться от имущественных претензий. Впрочем, экс-уборщица Цымбалюк-Романовская, говорят, согласна поделиться с бывшим мужем частью недвижимости.

Автор: Иван Губкин7 марта 2018, 11:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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