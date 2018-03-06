Киркоров откровенно о внебрачном сыне

Отец короля российской эстрады, 85-летний Бедрос Киркоров прокомментировал новость о его новоявленном родственнике. Он заявил, что любил только одну женщину.

Советский певец считает бредом заявление экс-солиста группы "Экс-ББ" Александра Матвеева, окрестившего себя его сыном. По мнению Бедроса Киркорова, мужчина решил таким образом сделать себе пиар на знаменитой фамилии.

"Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, в Сочи я познакомился со своей женой Викторией, других романов у меня в этом городе не было", – цитирует Киркорова-старшего сайт "Комсомольская правда". "Я любил одну женщину. Жене своей не изменял, налево не ходил. Думаю, этот парень хочет себе сделать пиар на известной фамилии. Мне сегодня много звонили с телевидения, предлагали пойти на программу, сделать ДНК-тест. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены", – добавил Бедрос Киркоров.

Как писали Dni.Ru, ранее Матвеев заявил о том, что является внебрачным братом короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Судя по рассказу, его родила любовница советского певца. "Мне мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи, с отцом Филиппа Киркорова Бедросом", – сообщил бывший солист группы "Экс-ББ".

Напомним, поп-король родился в Варне. Его отец Бедрос – болгарский певец, мать Виктория была ведущей концертов. Она ушла из жизни после борьбы с раком в 1994 году. Отец артиста долго переживал депрессию, а через три года после трагедии женился на Людмиле Смирновой. У них родилась дочь Ксения, которая прожила всего две недели. Супруги считают, что девочка умерла из-за врачебной ошибки.