Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован

Съемки очередного выпуска программы "Детектор лжи" на Первом канале закончились грандиозным скандалом – продюсер Марк Рудинштейн, приглашенный для защиты Армена Джигарханяна, был госпитализирован. Об этом в интервью Dni.Ru сообщила присутствовавшая там Элина Мазур.



"Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем во время съемок, – сообщила Мазур. – А Марка Рудинштейна Виталина просто избила, и он был срочно госпитализирован. Это был невероятный глум. При этом господа с детектора сообщили мне, что Цымбалюк находится под защитой Первого канала".



Марка Рудинштейна, напомним, прочат на должность директора Московского драматического театра Армена Джигарханяна. Этот высокий пост на протяжении последних нескольких лет занимала киевская уборщица Виталина Цымбалюк-Романовская. И наломала немало дров, в частности развела его с бывшей женой Татьяной Власовой.

"На юриста театра Виталина оформила генеральную доверенность от имени Армена Джигарханяна. Якобы ему тяжело ходить, чтобы улаживать вопрос с оформлением квартиры, которую Артур Согомонян оставил ему и Власовой, планируя уезжать в Америку. И вот по этой доверенности его тайно и развели. О том, что он находится в состоянии бракоразводного процесса, артист случайно узнал накануне 80-летия. Он страшно кричал, но ему все выставили в таком свете, будто это Власова подала на развод. Джигарханян взбесился и сказал, что не хочет видеть Власову. А она вообще ни при чем. Словом, на развод актер не подавал и на раздел имущества тоже не подавал", – рассказала Мазур.

После превратившихся в балаган съемок передачи "На самом деле" Элина решила в этом больше не участвовать. "Мне сообщили, что покровитель Цымбалюк-Романовской поставил условие во что бы то ни стало, хоть ценой жизни Армена Борисовича принудить его ко встрече с ней и заставить извиниться на всю страну, поэтому считаю невозможным больше участвовать в этой грязной истории!" – заверила Мазур.