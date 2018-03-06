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После рождения сына Дапкунайте оформила развод

Ингеборга Дапкунайте. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
СМИ сообщили об изменениях в личной жизни Ингеборги Дапкунайте. Якобы популярная 55-летняя актриса, не так давно ставшая матерью, оформила развод.
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Как утверждают ушлые журналисты, Ингеборга Дапкунайте и Дмитрий Ямпольский развелись. Якобы актриса подала документы еще в конце прошлого года. Сам же бракоразводный процесс начался в январе. 13 февраля Ингеборга Дапкунайте стала свободной женщиной. Такую информацию репортеры нашли на сайте суда.

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Почему Дапкунайте и Ямпольский развелись, неизвестно. И актриса, и ресторатор предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни. Журналисты издания StarHit связались с представителями Ингеборги, но те дали понять, что актриса не собирается давать комментариев по поводу сведений, которые появились в прессе.

Ранее Первый канал показал документальный фильм, посвященный Ингеборге Дапкунайте "Все, что пишут обо мне, – неправда". Картина была приурочена к юбилею артистки. Напомним, литовская актриса 20 января отметила 55-летие. В фильме, сделанном в формате беседы, Дапкунайте общается с коллегами и другими кинодеятелями.

Этот фильм, возможно, ничем не выделился бы на фоне прочих, если бы не последние две минуты. Ингеборга представила на суд зрителей своего сына Алекса, которому на вид не более двух лет. Кудрявый светловолосый малыш произвел фурор. Пользователи различных социальных сетей искупали мальчика в комплиментах и пожеланиях.

Напомним, свадьба Ингеборги Дапкунайте и Дмитрия Ямпольского состоялась в 2013 году. Примечательно, что избранник младше артистки приблизительно на десять лет. Церемония бракосочетания, которая прошла в Великобритании, была окружена атмосферой строжайшей секретности.

Автор: Наталья Аряева6 марта 2018, 08:37
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