Дапкунайте разрушила семью популярной актрисы

Возраст избранника звезду не смутил. Бывшая жена, впрочем, спустя некоторое время смогла возобновить общение с изменником.

Актриса Ингеборга Дапкунайте сохраняет в строгой тайне подробности своей личной жизни. Известно лишь, что замужем она уже в третий раз. Первый ее муж – сокурсник, ныне актер в Литве, второй – британский режиссер. В 2013 году она стала женой адвоката и ресторатора Дмитрия Ямпольского. Актриса старше избранника на 10 лет.

Церемония их бракосочетания состоялась в обстановке строжайшей секретности. Каждый из приглашенных подписал документ о неразглашении подробностей события. Возможно, все дело в пикантности обстоятельств, при которых Ингеборга познакомилась с Дмитрием.

Дело в том, что их роман закрутился в ту пору, когда Ямпольский был женат на Олесе Поташинской – выпускнице мастерской Олега Табакова в Школе-студии МХАТ, актрисе нескольких московских театров.

"Мужчинам часто хочется разнообразия, – пытается оправдать аморальный поступок бывшего возлюбленного Олеся. – Им даже от полной гармонии становится скучно. Спустя время мы с ним возобновили нормальные отношения – все же у нас общая дочь".

"С Ингеборгой я, конечно, не общаюсь, – продолжает Олеся. – Хотя я не отрицаю, что она пробивная и сильная артистка. Дапкунайте с моим Димой очень повезло, и с ним она точно никуда не упадет".

"Я сделала все, чтобы сохранить наш союз с Димой. Но есть такие вещи, когда уже бессмысленно бороться. Если мужчина решил уйти к другой женщине, значит, он уйдет и ты ничего не сделаешь, только нервы потратишь. Признаюсь, вначале мне было очень сложно. Но я вышла из депрессии. Лечит только время", – цитирует Поташинскую "Экспресс-газета".