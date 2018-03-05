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Шоу-бизнес

Выпотрошившая Аршавина Барановская отказывается от помощи

Юлия Барановская с детьми. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Мы привыкли думать, что, если человек известен, он обязательно богат, но это в корне неверно. Мало того, некоторые звезды нуждаются в помощи государства. 
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У актера и режиссера Андрея Мерзликина четверо детей: 12-летний Федор, девятилетняя Серафима, семилетняя Евдокия и двухгодовалый Макар. Большая семья – большая нагрузка для кошелька, поэтому он не стесняется просить субсидии, положенные многодетным семьям.

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Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Мерзликин признался, что стоял в общей очереди с обычными гражданами на получение компенсаций и пособий. Режиссер считает, что пользоваться помощью государства даже для звезды не стыдно. "Метро бесплатное. Парковка. Ну мы подумали и выбрали, кто будет иметь право ездить в метро бесплатно. Карточку передали мне в силу того, что я единственный из всей семьи, кто ездит на метро", – сообщил он журналистам НТВ.

Телеведущая Юлия Барановская мало того, что мать троих детей, так еще и одиночка – звезда воспитывает 12-летнего Артема, девятилетнюю Яну и пятилетнего Арсения. Юлия призналась, что привыкла рассчитывать только на себя, поэтому льготами пользуется по минимуму, но все же не забывает брать с собой удостоверение многодетной матери. Стоит напомнить, что несколько лет назад она через суд добилась алиментов от отца своих детей Андрея Аршавина. По неподтвержденным данным, сумма за год исчисляется десятками миллионов.

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Певица Жасмин в 2016 году родила третьего ребенка и теперь надеется получить участок в десять соток, который дают даже после появления второго малыша. Муж знаменитости скептически относится к идее принять землю от государства – по его мнению, есть более нуждающиеся граждане. "Какой-то участок мне положен. Муж, правда, смотрел на меня так… Занимайся детьми, говорит. Когда это понадобится, я займусь", – рассказала звезда.

Жасмин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Специалисты подчеркнули: согласно российскому законодательству, для больших семей существуют налоговые льготы, субсидии на оплату ЖКХ, компенсация проезда, покупки школьной и спортивной формы. Детям дают бесплатные билеты в музеи, театры, парки, на выставки. Есть бесплатное оформление в бюджетные кружки и секции. Предоставляются скидки на медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, приобретение препаратов и многое другое.

Автор: Руслана Алексеева5 марта 2018, 11:38

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