Настя Рыбка выдала желаемое за действительное
Анастасия Вашукевич, ставшая известной на всю Россию под своим творческим псевдонимом Настя Рыбка, продолжает делать сенсационные заявления из таиландских застенок. В очередной раз скандальная блогерша заявила, что к ней якобы поступают угрозы от местных властей, которые хотят получить пароли от ее электронных носителей.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов констатировал, что девушка выдает желаемое за действительное, передает РБК. "Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко "достать" соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением", – заметил он.
Само задержание Насти Рыбки российский дипломатически представитель комментировать не стал, сославшись на то, что этот вопрос находится вне его компетенции. За ответом он посоветовал обратиться в посольство Белоруссии. Там отметили, что за ситуацией внимательно следят.
В отношении задержанных россиян Владимир Соснов все же высказался. "Исходим из того, что задержанные российские граждане были арестованы в связи с нарушением местного законодательства – осуществлением на территории Таиланда незаконной трудовой деятельности без соответствующего разрешения местных властей", – рассказал дипломат.
Он подчеркнул, что ежегодно за подобные проступки в Таиланде задерживают тысячи иностранцев. Обычно их депортируют в страны гражданской принадлежности. Также нарушителям может грозить штраф либо тюремное заключение на срок до двух лет с последующей высылкой из страны.
"Никакой политики, как себе хотят представить многие СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу", – отметил Вадимир Соснов. Он добавил, что условия содержания задержанных россиян аналогичны тем, в которых содержатся граждане других государств.
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