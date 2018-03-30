Подруга раскрыла новые данные об отношениях Табакова с дочерью

Некая подруга рассказала, почему у Олега Табакова и его старшей дочери Александры была трещина в отношениях. Оказывается, актер заставлял детей всего добиваться самостоятельно, а вот Марину Зудину явно продвигал.

С тех пор, как умер Олег Табаков, пользователи Сети делятся своими догадками, почему не пришла проститься с мэтром его старшая дочь Александра. Высказывались разные мнения, не осталась в стороне и подруга первой семьи Табакова, актриса, которая предпочла не называть своего имени. "До сих пор говорят, что старшая дочь Александра не простила отца за то, что ушел из семьи к Марине Зудиной. Все это так, да не совсем", – отметила женщина.

Она подчеркнула, что Табаков никогда не продвигал детей, считая, что это некрасиво, и им самим следует пробивать себе дорогу. "Наверное, это правильно, но слишком жестко", – высказала свое мнение актриса.

"Сыну Антону, который поначалу пошел по стопам отца, Табаков со скептической улыбкой говорил: "Слушай, ну какой из тебя актер – так себе". Хотя я, например, считаю, и многие со мной согласны, что в кино у Антона был прекрасный старт, особенно в картинах "Тимур и его команда" и "Сказки старого волшебника". Но папа его тюкал, так что в итоге Антон ушел из этой профессии, а ведь мог бы состояться, играть точно не хуже, чем многие современные звезды экрана", – заявила приятельница первой семьи Табакова.

А вот сестра Антона Александра сумела самостоятельно попасть в театральный вуз, и отец взял ее к себе в театр. "Он с ней не сюсюкал, ролей по блату не давал, да и вообще больше времени проводил со своими студентами, чем с детьми", – сообщила актриса. По ее словам, Александра прекрасно понимала, что отец в первую очередь – актер и педагог, а уже потом – папа.

Все изменилось с появлением Марины Зудиной. Подруга заявила, что тогда никто не знал о личных отношениях Табакова со студенткой. "И вдруг неожиданно для всех в театре на молодую актрису буквально посыпались роли, тогда как к родной дочери отношение как к Золушке: "Постой снежинкой в пятом ряду", – высказалась женщина.

Александра пыталась указать отцу на несправедливость – мол, почему к новой артистке такое отношение. "Он реагировал привычно: "Добейся всего сама". А потом стало известно, что у него с Мариной роман. Саша хлопнула дверью и ушла из театра", – цитирует подругу первой семьи Олега Табакова "Мир новостей".