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Вскрылась правда о роскошном ремонте для Киркорова от Первого канала

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В Сети продолжают обсуждать шикарный ремонт в доме Филиппа Киркорова, ставшего героем шоу "Идеальный ремонт".  Тот факт, что Первый канал помог богатому артисту, вызвал гнев у россиян. Скандальную ситуацию прокомментировал архитектор, работавший над проектом.
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По словам архитектора, мужа актрисы Екатерины Волковой, Первый канал ничего не оплачивал. "Все расходы легли на плечи Филиппа. Моей инициативой было привлечь команду "Идеального ремонта", включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами", – пояснил Андрей Карпов. При этом он предпочел не озвучивать сумму, потраченную на ремонт.

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"Идея возникла в то время, когда Филипп снимался в сериале "Воронины", где играет моя жена Екатерина Волкова. Тогда он спросил: "Андрей, можешь мне помочь что-то сделать с помещением с бассейном возле моего дома?" – рассказал специалист.

Отпрыски артиста активные и спортивные – занимаются в Академии фигурного катания Евгения Плющенко, ходят на танцы и теннис. Киркоров хотел, чтобы они и дома могли куда-то направить свою энергию. "Примерно в одно время певец с детьми и мы с семьей отдыхали в Диснейленде, и нам одновременно пришла в голову идея Киркоровленда", – цитирует Карпова сайт "Комсомольская правда".

Для гостиной пригодились подарки, которые в разное время преподносили исполнителю друзья и коллеги: старинный рояль, подушки, кое-какая мебель. Изюминкой стала шкура медведя. "Это подарок Филиппу от Никиты Михалкова – трофей, привезенный режиссером с охоты", – уточнил архитектор. В помещении есть спа-зона с экокамином и домашним кинотеатром, детские комнаты, где имеются кухня для малышей, библиотека, соляная комната, театр и балетный класс.

Автор: Наталья Аряева29 марта 2018, 10:30
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