Вскрылась правда о роскошном ремонте для Киркорова от Первого канала

В Сети продолжают обсуждать шикарный ремонт в доме Филиппа Киркорова, ставшего героем шоу "Идеальный ремонт". Тот факт, что Первый канал помог богатому артисту, вызвал гнев у россиян. Скандальную ситуацию прокомментировал архитектор, работавший над проектом.

По словам архитектора, мужа актрисы Екатерины Волковой, Первый канал ничего не оплачивал. "Все расходы легли на плечи Филиппа. Моей инициативой было привлечь команду "Идеального ремонта", включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами", – пояснил Андрей Карпов. При этом он предпочел не озвучивать сумму, потраченную на ремонт.

"Идея возникла в то время, когда Филипп снимался в сериале "Воронины", где играет моя жена Екатерина Волкова. Тогда он спросил: "Андрей, можешь мне помочь что-то сделать с помещением с бассейном возле моего дома?" – рассказал специалист.

Отпрыски артиста активные и спортивные – занимаются в Академии фигурного катания Евгения Плющенко, ходят на танцы и теннис. Киркоров хотел, чтобы они и дома могли куда-то направить свою энергию. "Примерно в одно время певец с детьми и мы с семьей отдыхали в Диснейленде, и нам одновременно пришла в голову идея Киркоровленда", – цитирует Карпова сайт "Комсомольская правда".

Для гостиной пригодились подарки, которые в разное время преподносили исполнителю друзья и коллеги: старинный рояль, подушки, кое-какая мебель. Изюминкой стала шкура медведя. "Это подарок Филиппу от Никиты Михалкова – трофей, привезенный режиссером с охоты", – уточнил архитектор. В помещении есть спа-зона с экокамином и домашним кинотеатром, детские комнаты, где имеются кухня для малышей, библиотека, соляная комната, театр и балетный класс.