Бузова расплакалась из-за грязных танцев Киркорова с ее бабушкой

Поп-король российской эстрады пригласил 80-летнюю бабушку Ольги Бузовой Аллу Тимофеевну на свой концерт в Литве. Певец сделал это, узнав, что родственница телеведущей живет в Клайпеде.

Филипп Киркоров приехал с концертом в Вильнюс, где выступил перед российскими и литовскими поклонниками. Среди зрителей была и бабушка Бузовой. Судя по видео, размещенному на страничке Бузовой в Instagram, Алла Тимофеевна осталась в полном восторге от шоу и того, что на нем произошло.

Женщине удалось вплотную пообщаться с суперзвездой. Она поднялась на сцену и вместе с артистом и солистами его балета исполнила зажигательный танец, передает Teleprogramma.pro. Отметим, что певец в довольно развязной, если не сказать грязной манере станцевал с Аллой Тимофеевной.

"Когда Филипп узнал, что моя любимая бабушка живет в Клайпеде, он сразу же пригласил ее на свое фееричное шоу "Я", с которым сейчас ездит по всему миру и собирает аншлаги! Моя бабулечка была настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с ее любимым певцом и нашим Королем на одной сцене!" – подписала ролик Бузова. "Филипп лично встретил ее, лично выбрал место для нее в зале, вызвал на сцену, а потом задарил не только цветами и осыпая комплиментами, но и отвез домой… Память на всю жизнь, пересматриваю и плачу от счастья", – поделилась с поклонниками Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Мар 2018 в 6:11 PDT

Ольга Бузова ежедневно радует фанатов новостями личной жизни. Ранее она опубликовала в микроблоге фото из бани с подругой. "И – идеально. Наш вчерашний идеальный вечер вдвоем с моей кошечкой, люблю тебя", – подписала Ольга снимок в Instagram. На нем она запечатлена без макияжа, в шапочке для парилки и с бокалом в руке.