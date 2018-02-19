Распаренная Чехова удивила пикантным снимком из бани

Популярная телеведущая продолжает делиться с подписчиками в Instagram размышлениями о счастье, вере в себя и достижении целей. Развернутый пост сопровождает серию пикантных фотографий дивы шоу-бизнеса.



Прошлый раз Чехова рассуждала о том, как справилась с лишним весом, который не давал ей покоя еще с детства. Теперь телеведущая обращает внимание на не менее актуальную для нее тему – взаимоотношения с мужчинами. Анфиса признается, что свидания отнимали у нее кучу сил и энергии на подготовку, так как ей не хватало уверенности в себе.

"Свидания становились для меня мукой, напряжением, чем-то некомфортным и нелюбимым! Меня до сих пор еще, по старой памяти, потрясывает от слова "свидание", – разоткровенничалась знаменитость. После долгих поисков себя Анфиса пришла к выводу, что внутренняя гармония гораздо важнее мнения злых языков, и стала жить в первую очередь ради себя и собственного комфорта. "Я не боюсь разочаровывать! Потому что хорошо знаю, кто я есть и чего я хочу! Если я не совпала с чьими-то ожиданиями, значит от МЕНЯ ждали НЕ МЕНЯ", – резюмировала знаменитость.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Фев 18, 2018 в 11:11 PST

В подтверждение своей нынешней уверенности девушка выложила в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в черном купальнике и с вениками. Трудно сказать, что выглядит более вызывающе на фото, купальник Анфисы или ее облизывающий стекло язык, но пост вызвал одобрение среди поклонников. В комментариях отметили подтянутую фигуру телеведущей и пожелали оставаться такой же привлекательной и рассудительной, чтобы и дальше вдохновлять своих подписчиков на саморазвитие.