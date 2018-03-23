Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети

Известный фотограф Аслан Ахмадов опубликовал снимки Жанны Фриске. Популярная исполнительница снялась для него 13 лет назад.

На своей официальной страничке в Instagram Аслан Ахмадов, успешно сотрудничающий со многими отечественными знаменитостями, поделился с подписчиками уникальными фотографиями Жанны Фриске. Он ее снял еще в 2005 году.

"Жанна 💜Недавно, разбирая коробки со старыми слайдами, я обнаружил катушку непроявленной пленки. Не знаю, сколько лет она провалялась и почему не была своевременно проявлена, ведь я уже более 15 лет не снимаю на пленку. Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны!" – сообщил Ахмадов.

Оказалось, фотографиям более десяти лет. "Эти снимки я сделал в 2005 году во время выставки Millionaire Faire. На этой выставке, помимо основных лотов, гости могли приобрести фотографии знаменитостей, в том числе и Жанны. Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров 📸 так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны", – завершил рассказ фотограф.

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 22 Мар 2018 в 12:24 PDT

Поклонники поделились впечатлениями от работы профессионала. "Мне очень не хватает Жанночки!", "Аслан, шикарная работа, браво👏👍", "Вау! 👏👏👏 Вы – Маг... это факт!🙏✌", "Какая несправедливость... красавица! Супер!", "Какая она космическая была девушка👍👍👍", "Она здесь на себя не похожа" инопланетянка", "Даже не узнать! Здорово!", "Шедеврально! Нет слов, только эмоции с восторгом! 👍👍👍", – рассыпались в комплиментах фотографу и его натурщице пользователи Сети.

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 22 Мар 2018 в 8:04 PDT

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы неоперабельную опухоль головного мозга.