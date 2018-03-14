Вскрылась хитрость отца Фриске с наследством

Журналисты выяснили подробности попытки отца Жанны Фриске продать ее автомобиль. Оказалось, он оформил элитную иномарку на мужа младшей дочери.

Как выяснили пронырливые репортеры, перед тем как выставить автомобиль на продажу, его переоформили на мужа Натальи Фриске Сергея Вшивкова. Информацией поделился с общественностью РЕН ТВ. Якобы объявление о продаже Range Rover было опубликовано только после переоформления.

Напомним, что событие получило огласку благодаря гражданскому мужу Жанны Фриске. Узнав о продаже элитной иномарки, телеведущий Дмитрий Шепелев обратился в полицию: он уверен, что машина частично принадлежит и их с артисткой сыну Платону.

Журналисты связались с отцом певицы. "Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука", – рассказал Владимир Борисович представителям СМИ. По его словам, Шепелев сразу положил глаз на машину.

Противостояние между родными Фриске и Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает Дмитрий.

И если шоумен не вступает в открытую конфронтацию с родителями звезды, то они не скрывают своей неприязни. К примеру, недавно Владимир Фриске рассказал, как его неудавшийся зять предпринял попытку самоубийства на поминках певицы.

"В какой-то момент выскочил на третий этаж, встал в окно, сделал вид, что собирается выпрыгнуть. Все так демонстративно. Сказал: "Мне без нее не жить, я сейчас прыгну!" Его схватили, стащили. Но потом он рассмеялся, сказал: "Чего перепугались? Я что, дурак? Я еще жить буду, и долго!" – сообщил отец Жанны. Он уверен, что это была симуляция.