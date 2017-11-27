Знаменитая певица Любовь Успенская рассталась с мужем. Александр Плаксин, супруг звезды, уехал в США.

Об этом рассказала сама исполнительница. "Он по бизнесу улетел в Америку и там теперь работает. Муж, конечно, приезжает сюда", - заявила Любовь Успенская на передаче "Ты не поверишь". Таким образом она попыталась пресечь слухи о кризисе в семейной жизни и скором разводе.

Поводом для сплетен послужило торжественное открытие караоке-бара, владельцем которого является Успенская. На вечеринке, прошедшей на прошлой неделе, присутствовали звезды, знакомые и друзья певицы. На праздник приехали даже братья артистки, которые живут в Торонто. Многие отметили, что Александр Плаксин на мероприятие не явился. Это и породило волну слухов о разладе в семье. Любовь Успенская активно их отрицает. По ее словам, они с мужем даже на расстоянии умудряются поддерживать теплые отношения.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) Ноя 20 2017 в 10:35 PST

Сейчас певица живет одна в огромном загородном доме. Ее дочь Татьяна уехала учиться в Калифорнию. Компанию Успенской составляет прислуга, к которой та очень хорошо относится. Об этом знаменитость рассказывала в большом интервью на фестивале "Новая волна". "Я своим сотрудникам полностью доверяю. И мне даже делали замечания знакомые, мол, нельзя быть такой доверчивой. Люди, которые у меня работают, чувствуют себя в моем доме очень уютно. Они живут со мной в одном доме, разделяют со мной радости и интересы", – заявляла Успенская.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) Ноя 19 2017 в 5:43 PST