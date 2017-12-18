Киркоров ответил на дерзкие слова Успенской

Филипп Киркоров прокомментировал выпад своей давней подруги Любови Успенской, которая якобы сказала, что певец злится из-за ее успеха в бизнесе, поэтому "выпендривается". Поп-король высказал уверенность, что артистка "повелась" на "провокационный вопрос" журналиста.

Все началось с того, что в одном из своих интервью Любовь Успенская случайно обмолвилась о своем давнем друге Филиппе Киркорове. "Филипп злится, что у него хуже бизнес идет, чем у меня, вот и выпендривается", – цитирует Успенскую НТВ. Журналисты немедленно связались с самим Киркоровым, чтобы тот прокомментировал дерзкие слова королевы шансона. "Любочка – женщина! Ну, что вы думаете, я сейчас буду на этот счет как-то переживать, лить горькие слезы? Жалко!" – высказался поп-король.

Киркоров признался, что "крайне удивлен". "Тому, что я читаю, что говорит про меня Люба. Вижу, что она про меня говорит. Мне очень жалко, наша многолетняя дружба с Любой, так скажем, подверглась испытанию из-за провокационного вопроса какого-то журналиста, на который Люба повелась. И, так скажем, высказала может быть то, что она все эти долгие годы думала обо мне", – проанализировал ситуацию Филипп в передаче "Ты не поверишь!"

Отметим, что уже на протяжении нескольких лет певец вкладывает деньги в секонд-хэнды, кафе, фирму по организации детских праздников, караоке-бар. А Успенская дала понять, что Киркорову лучше петь, чем заниматься бизнесом. Филипп в разговоре с представителями прессы сказал, что после случившегося ждал от Любови звонка. Но тщетно.

"Друзья, если они настоящие друзья, должны думать и решать. Или все-таки перед тем, как сделать какое-то заявление, что-то сказать, все-таки подумать. Или хотя бы позвонить", – высказался Киркоров.

Как напоминает НТВ, Филипп Киркоров и Любовь Успенская почти 30 лет были друзьями не разлей вода. Они познакомились, когда артистка жила в Америке и пела в ресторане, а певец еще не был мужем Аллы Пугачевой.