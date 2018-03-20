Больная раком дочь – Хакамаде: Мама, пора мне на небо

Ирина Хакамада дала откровенное интервью. Политик рассказала о том, что случилось, когда она узнала о раке у дочери Марии.

На днях Ирина Хакамада приняла участие в записи передачи для YouTube-канала "А поговорить?" Женщина рассказала о своей личной жизни. В частности, Ирина поведала о том тяжелейшем периоде, когда выяснилось, что ее дочь Мария больна раком. Хакамада призналась, что лишь раз позволила себе проявить сильные эмоции.

"Понятно, что сначала я сдержалась, потому что узнала на людях. И потом я не рыдала. А затем так совпало, знаете, как бывает... Я привезла ребенка в больницу, там взяли анализы и сказали: "100% клеток раковые". И я тоже сдержалась. Внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться. Но дочь была очень маленькая. И когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная, с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: "Мама, пора мне на небо". И все, дальше я уже не управляла собой, у меня началась истерика", – рассказала Ирина.

Публикация от Ирина Хакамада (@irina_hakamada) 3 Мар 2018 в 10:58 PST

Впрочем, почти сразу выяснилось, что Мария имела в виду совсем не то, о чем подумала мать. Девочка хотела побыстрее выздороветь и отправиться в путешествие на самолете. Тем не менее в тот момент Хакамада чувствовала себя весьма скверно. "Представляете, что вы получаете диагноз, а потом ребенок такое говорит. На вас обрушивается вся метафизика, все иррациональное, что есть на этом свете, и вы просто не можете это вынести. А потом все, я пришла в себя", – сообщила Хакамада.

В то тяжелое время рядом с политиком находился ее возлюбленный, финансовый консультант Владимир Сиротинский. Он стал ее четвертым супругом. Впрочем, Хакамада предпочитает называть своего избранника не мужем, а партнером.

"Мы заключили пакт о ненападении, совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и свободе. У нас партнерские отношения. Мы слишком взрослые люди. Нам неинтересно быть все время с одним человеком, это надоедает. Вот и все", – пояснила Хакамада.