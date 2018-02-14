Интимные фото особенной дочери Хакамады произвели фурор

Избранник особенной дочери Ирины Хакамады обнародовал их снимки. Фотографии носят частный характер, однако это не помешало Владу Ситдикову выставить их на всеобщее обозрение. Поклонники пришли в восторг.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Влад Ситдиков опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен вместе со своей возлюбленной, дочерью Ирины Хакамады Марией. Отметим, что влюбленные страдают синдромом Дауна.

"С Днем всех влюбленных! Любите и будьте любимыми!" – подписал снимки Ситдиков. На фотографиях, носящих интимный характер, влюбленные позируют танцующими, дотрагивающимися руками и выпивающими. Кроме того, Ситдиков опубликовал кадр, на котором запечатлен обнимающим избранницу за талию.

Подписчики пришли в восторг от трогательных фотографий, передает teleprogramma.pro. "Счастья Вам обоим!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Любви вам большой и светлой￼❤￼❤￼❤ ", "Любви Вам бесконечной, счастья, радости, успехов!", "Влад, какие вы с Машей тут чудесные ❤Любуюсь на любовь 🌷", "Счастья вам) какие вы красивые))" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Ранее в СМИ появилась информация о скорой свадьбе Влада Ситдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостную новость. "Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей", – заявила политик.

"Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла", – заявила Хакамада в недавнем интервью.