Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери

Политик и публицист Ирина Хакамада прокомментировала новость о свадьбе дочери Марии Сиротинской, страдающей синдромом Дауна. Она считает, что девушка уже достаточно взрослая для того, чтобы принимать такие решения.

О том, что Мария планирует в скором времени выйти замуж за своего возлюбленного Вадима Ситдикова, стало известно недавно. Ранее молодые люди участвовали в программе "Мужское и женское", где рассказали свою историю любви. Они уже познакомились с родными друг друга, их союз был одобрен.

Ирина Хакамада прокомментировала новость о свадьбе дочери. "Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей", – заявила политик. "Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла", – цитирует Хакамаду портал Finparty.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 17 2017 в 9:13 PDT

Отметим, что Мария Сиротинская живет полной жизнью. Как говорила Хакамада, она рада за дочь и полностью одобряет ее выбор спутника жизни. Напомним, политик ранее опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлены Мария и ее возлюбленный Влад, отдыхающие у моря.