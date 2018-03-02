Кудрявцева о разлуке с мужем: Это так здорово
Лера, откуда у хрупкой девушки такая любовь к мужскому виду спорта?
Я – давний фанат хоккея. Не люблю девичьи посиделки за столом, сплетни о тряпках, знакомых и косметологах. Мужской мир мне более понятен. Всем родителям я сегодня говорю: хватит пуантов, музыкалок, растите настоящих мужиков, водите детей в секции хоккея. Меня, например, папа воспитывал как пацана – водил на охоту, рыбалку, шахматы. И хоккей был обязательной частью образовательной программы. Мы вместе смотрели матчи и болели за "Красную машину". Было и еще одно обстоятельство, повлиявшее на мою любовь к игре. Я родилась в городе Усть-Каменогорск, где была неплохая хоккейная команда высшей лиги "Торпедо", и у меня было много знакомых ребят оттуда. И я все детство ходила во дворец спорта, чтобы посмотреть на их игру. Для нашей семьи хоккей действительно был и остается особенным спортом.
А сегодня Вы интересуетесь не только из-за работы, но и по личным обстоятельствам…
Да, это так – я давно замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, нападающим клуба "Салават Юлаев" из Уфы.
Не мешает, на Ваш взгляд, полноценной семейной жизни то обстоятельство, что с мужем Вы живете в разных городах и Вас разделяет свыше 1000 километров?
У нас есть такое понятие, как facetime, – каждый день мы общаемся и видим друг друга. Когда у меня выходные, я прилетаю к нему, хожу на его матчи. Когда у него есть возможность – летит он. Ой, это так здорово не жить постоянно вместе! Никто не треплет нервы друг другу, царит идиллия. Мы живем на два города уже лет шесть – до Уфы был Питер.
Сами пробовали играть в хоккей?
Когда Макаров играл в питерском СКА, там появилась женская команда жен хоккеистов. И у меня есть вся амуниция для игры, мы часто тренировались. В конце сезона в СКА даже состоялся один матч, когда жены выходили играть со своими мужьями.
Вашего избранника не задевает, когда о нем говорят "муж Леры Кудрявцевой", забывая про его голы и регалии?
Так его называют только в желтой прессе, но не в нашем кругу артистов и спортсменов. Игорь понимает, что он женился на популярной медийной девушке. Поэтому на определение "муж Кудрявцевой" Игорь не обижается.
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