Трезвая Борисова помолодела и похорошела

Дана Борисова долгие годы считалась самой красивой и сексуальной российской ведущей. Программу "Армейский магазин" ждала вся мужская половина страны. А плакаты с изображением красавицы украшали не одну подростковую спальню. Она снималась в эротических журналах, участвовала в смелых телепроектах – словом, была звездой.



А потом случилась беда. О том ужасе, что пришлось пережить Дане, вспоминать не хочется – слишком много грязи вылилось на девушку из-за того, что однажды она оступилась. Борисова была жестоко наказана, испытав неприязнь со стороны матери, дочери и бывшего мужа.



Однако она сильная. Почти год провела на реабилитации в Таиланде и вернулась оттуда новым человеком. Похорошевшая, посвежевшая, помолодевшая, с новым сознанием и полная решимости больше никогда не иметь проблем с наркотиками и спиртным.

"Мой путь – трезвость, – заявила Дана в интервью Dni.Ru. – Я никогда с него не сойду. Обхожу стороной полки со спиртным в магазинах. В Новый год, дабы не пить шампанское, просто легла спать. Хотя враги очень ждут, чтобы я оступилась. Не будет этого".





В последнее время Борисову часто очерняют желтые СМИ. "Они распространяют ложь, что меня принудительно отправляют на реабилитацию, поскольку у меня якобы был срыв. Причем репортеры идут на откровенный подлог – показывают старые съемки, изменяют мой голос, чтобы казалось, будто я нахожусь под кайфом. Я ответственно заявляю, что никакого срыва не было, что я ничего уже почти год не употребляю и больше к гадости даже не притронусь", – заверила звезда.

Дана поделилась с Dni.Ru свежими фото и видео. Упругие ягодицы, соблазнительная грудь, роскошные волосы и кожа... Поборов зависимость, она изменилась до неузнаваемости – снова стала красоткой, настоящим секс-символом. И в 41 год выглядит на 20!