Борисова о принудительном лечении от зависимости

Телеведущая плачет от происходящего в ее жизни. Она не заслужила такого к себе отношения со стороны бывшего мужа и журналистов.

Главная телеблондинка страны Дана Борисова уже десять месяцев ведет здоровый образ жизни. "Мой путь – трезвость, – заявила она в интервью Dni.Ru. – Я никогда с него не сойду. Обхожу стороной полки со спиртным в магазинах. В Новый год, дабы не пить шампанское, просто легла спать".

Но жадным до скандалов СМИ не нужны счастливые люди – им подавай трагедии, несчастья, ужасы. Вот и бросают они в хрупкую девушку камни, плюют в нее, забывая, что ошибиться и оступиться может каждый. Зачем же его всю жизнь потом бить?!

"В последнее время меня очерняют всякие желтые – типа "Ты не поверишь!" на НТВ – программы, – плачет Дана. – Они распространяют ложь, что меня принудительно отправляют на реабилитацию, поскольку у меня якобы был срыв. Причем репортеры идут на откровенный подлог – показывают старые съемки, изменяют мой голос, чтобы казалось, будто я нахожусь под кайфом. Я ответственно заявляю, что никакого срыва не было, что я ничего уже почти год не употребляю и на реабилитацию я не еду".

И уж тем более Дана не едет в центр DeNova, как все пишут. Он не имеет к ней никакого отношения – телеведущая не несет ответственности за уровень и качество предоставляемых услуг. По слухам, каждый пациент платит там за лечение 800 тысяч рублей в месяц, но эффективность методики у многих вызывает вопросы.

А в ближайшее время Борисова действительно собирается в Таиланд – ей просто хочется пару недель отдохнуть от столичных стрессов. И еще больше – отвлечься от ада, в который ее жизнь превращает бывший муж Максим, не позволяя Дане встречаться с дочерью Полиной и всячески настраивая девочку против матери.