Слезы на глазах: Бузова обратилась к народу после нападения

Ольга Бузова записала видеообращение для своих многочисленных поклонников. Артистка объявила об отмене концерта в Южно-Сахалинске после того, как на нее было совершено покушение в Хабаровске.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала ролик, на котором запечатлена без грамма макияжа, в очках, с распущенными волосами и свободной черной футболке, сидящей на чемодане. Поющая ведущая срывающимся от сдерживаемых слез голосом объявила о том, что не сможет выступить в Южно-Сахалинске.

"Южно-Сахалинск. Я к моему огромному сожалению не смогу в этот раз к вам прилететь по независящим от меня причинам 😢😢😢 Нашему самолету не дают возможность взлететь из-за буквально нулевой видимости 😭😤 И к моему огромнейшему сожалению, но концерт сегодня придется отменить 😔 Я боролась до последнего и требовала отправить нас хоть каким-то способом к вам, но это оказалось невозможным 😔😔 Деньги за купленные билеты вам вернут в кассах, где вы их приобретали Мне очень жаль 😢😢😢 но мое желание быть с вами сегодня бессильно перед погодными условиями ❄ Я верю, что я смогу прилететь к вам совсем скоро Мое сердце разбито, я так мечтала показать вам своё шоу #подзвукипоцелуев и согреться в эту стужу вместе с вами под ваши любимые песни 😔 #явасоченьсильнолюблю", – написала расстроенная Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 1, 2018 в 3:05 PST

В комментариях фанаты немедленно поделились догадками, почему поющая ведущая не смогла выступить в Южно-Сахалинске. По одной версии, Ольга пребывает в шоке от покушения в Хабаровске, которое предпринял на нее пьяный фанат.

Напомним, во время концерта Ольги Бузовой неизвестный мужчина попытался прорваться на сцену и угрожал певице якобы имеющимся у себя оружием. "Этот мужчина начал ломиться в концертный зал, его не пускали, он кричал, что у него в сумке оружие, и он сейчас начнет стрелять, охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция и его забрали в отделение", – приводит слова свидетельницы происшествия "Криминальный Хабаровск".

Рассматриваются две версии. По одной, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и просто не сознавал, что делает. По другой, таким образом он выразил свое негативное отношение к творчеству Ольги Бузовой.