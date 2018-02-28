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Шоу-бизнес

Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Молодой певице запретили петь в намоленном месте. Она очень обижена.
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Беды ничто не предвещало. Еще в начале года поющая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова обнародовала план гастролей: сольные концерты и спектакли она должна была дать от Москвы до самых до окраин. В основном, конечно, планировала выступать в клубах и дворцах культуры. А в Саратове замахнулась – ни больше ни меньше! – на театр оперы и балета. По всему городу пестрели афиши: мол, 5 апреля дива даст большой сольной концерт "Под звуки поцелуев" на главной сцене города. Билеты по цене от 1800 до 5000 рублей улетали как горячие пирожки.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Но интеллигенция города возмутилась. "Как это так? Почему какая-то профурсетка из "Дома-2" будет открывать рот под фонограмму и оголять свои филейные части тела в храме высокого искусства?" – кричали ревнители морали.

В преддверии президентских выборов они были услышаны. Член Общественной палаты региона Михаил Волков страшно возбудился от грядущего концерта Бузовой. Он, как говорят, рвал и метал. И принял меры – концерт отменили.

"Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры. Есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров. Все ДК на окраинах будут рады. Большинство чиновников согласилось с этой позицией. Всем спасибо за активность", – написал Волков на странице в социальной сети, выложив перечеркнутый красным крестом портрет Бузовой. 

Он гордится, что практически за шкирку вышвырнул молодую артистку с намоленной сцены храма искусства. А всем уже купившим билеты на концерт Ольги Бузовой организаторы обещают вернуть деньги. Певице же в качестве альтернативного варианта предложили выбрать любой из ДК, расположенных на окраине города. Но Бузову, как хрупкую женщину, такое хамство обидело. Без Саратова она вполне обойдется. А вот как быть его жителям, которые остались без "Мало половин" и "Больше не больно", – большой вопрос.

Автор: Иван Губкин28 февраля 2018, 18:43
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Бузова в камуфляже занялась любовью

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