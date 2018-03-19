Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
Ольга Бузова ежедневно радует своих поклонников новостями не только из творческой, но и личной жизни. Девушка регулярно публикует в микроблоге фото– и видеоотчеты.
Не стал исключением и поход знаменитости в баню. "И – идеально. Наш вчерашний идеальный вечер вдвоем с моей кошечкой, люблю тебя", – подписала Ольга снимок в Instagram. На нем Бузова без косметики, в шапочке для парилки и с бокалом в руке.
Отметим, знаменитость любит эпатировать публику своим поведением. Ранее поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом девушка презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной страничке в Instagram.
Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к свежей публикации поющей ведущей. В частности, фанатам не понравилось обнажение Ольги, которое те расценили как неподходящее.
Напомним, во время выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в Москву Ольга отправилась в больницу, где ей сделали снимок. Врачи поставили диагноз "растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжает выступать.
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