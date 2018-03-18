Пугачева заявилась на выборы в пижаме

Примадонна и ее молодой супруг пришли на выборы президента. Они проголосовали в Звенигороде.



Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на участок №697 в спорткомплексе "Звезда" города Звенигорода. Чтобы проголосовать поближе к дому, артисты, зарегистрированные в Москве, но уже много лет живущие в деревне Грязь, заранее взяли открепительные удостоверения в отделении многофункционального центра.

Обычные люди, которые также пришли отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, ошалели от вида Пугачевой. И дело было не только во встрече со звездой.

Певица выбрала весьма странный наряд – розовую кофту-балахон с капюшоном и голубые обвисшие брюки. Дополняли образ солнцезащитные очки. При этом Алла Борисовна все равно выглядела красивой и счастливой. Сопровождавший супругу Максим Галкин выбрал более традиционную одежду – черные брюки, белую рубашку и длинный плащ.

Артисты, проголосовав, уделили немного времени и поклонникам. Раздали несколько автографов и сфотографировались. Момент появления Пугачевой на избирательном участке сняли на видео и выложил в Instagram.

Публикация от Tanya Gurova�� (@showbiz_ru) 18 Мар 2018 в 5:04 PDT

Под записью фанаты устроили словесную баталию. Одни утверждают, что Алла Борисовна выглядит очень современно, другие же возмущены домашним стилем звезды. "В пижаму вырядилась) лень чтоли переодеваться было? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" "Красавица, что не наденет", "Алла хороша во всем".

Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_koroleva) 18 Мар 2018 в 5:16 PDT

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Все избирательные участки работают по единому графику – с 08:00 до 20:00 по местному времени.