Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
"В Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний N1 и, хоть это было в 2007 году, там по-прежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа…", – поделилась воспоминаниями Довлатова. Стоит отметить, что несмотря на лучшие побуждения, напоминать человеку о прошлом замужестве, тем более публично, ужасно.
Архивные кадры с торжества стали поводом для бурных обсуждений со стороны пользователей соцсети. "Нашли, что вспоминать", "Не такой он уж и счастливый, этот дворец...", – написали фолловеры.
Одна из подписчиц обратила внимание на гардероб Примадонны. "Блестящие колготки на фото – примета времени", – прокомментировала она публикацию.
Отметим, уже семь лет Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. А в ноябре прошлого года супруги обвенчались. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Гарри и дочь Лизу.
До встречи с телеведущим певица состояла в отношениях с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Их брак продлился 11 лет. Супруги расстались в марте 2005 года.
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