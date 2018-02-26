Принуждение к близости: Аллегрова озвучила необычную просьбу

Ирина Аллегрова отметилась в Воронеже. Императрица отечественной сцены озвучила необычную просьбу, обратившись к фанатам.

На концерт Ирины Аллегровой пришли около двух тысяч человек. В новой программе "Моно" популярная артистка исполнила новые песни и старые хиты. Как выразилась певица, получилось "праздничный оливье". Легендарного "Странника" зал спел хором, и, по словам Аллегровой, у нее образовался ком в горле.

На шоу Ирина продемонстрировала великолепную форму и неподражаемое чувство юмора. К примеру, императрица отечественной сцены шутливо попросила зрителей прижаться друг к другу поближе.

"Кто пришел с женами? А кто со своими? Прижимайтесь друг к другу, чтобы тепло шло, чтобы мужчины поняли, кто сидит рядом. Прижимайтесь, я вам сейчас на подарки к 8 марта напою!" – цитирует Аллегрову сайт "Комсомольская правда".

Артистка призналась: ей важен контакт с поклонниками. Она прокомментировала слухи, которые муссируются в СМИ. "Про меня столько сплетен ходит! Телевизор стараюсь не смотреть, а то отмыться хочется! Возьмут какое-то интервью, перемонтируют – столько нового о себе узнаешь! В интернете тоже каждый делает, что считает нужным. Из последних слухов обо мне: мол, я давно живу в Италии, открыла там кондитерскую. Тут бы открыть! Жила, живу и буду жить в России. А отдыхать ездить можно по всему миру", – резюмировала певица.