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Беременная Лобода открыла главный секрет

Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Светлана Лобода рассказала, чем отличается ее вторая беременность от первой. Она поделилась тем, как ей удается сохранять прекрасную форму на седьмом месяце.
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Информацию о том, что артистка находится в интересном положении, она подтвердила на своей страничке в Instagram. Несмотря на постоянные нагрузки, сьемки и концерты Светлана отлично выглядит. А, как известно, красота для публичного человека, как и для любой женщины, главное.

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Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Светлана поделилась секретом, что делает для того, чтобы оставаться привлекательной даже на позднем сроке беременности. "Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме", – цитирует Лободу сайт "Комсомольская правда в Украине". "Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься. Это важно соблюдать для того, чтобы всегда быть готовым к любым изменениям в твоей жизни и организме", – отметила знаменитость.

В СМИ муссируются слухи о том, что отцом будущего ребенка Светланы Лободы является мировая знаменитость – лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об их близких отношениях сообщалось в СМИ летом 2017 года. Однако артистка упорно отмалчивается и не комментирует эту информацию.

Примечательно, что, когда звезда была беременна в первый раз, в 28-летнем возрасте, она тоже долго скрывала этот факт от посторонних. И призналась широкой общественности в этом на поздних сроках. Тогда она рассказывала, что решила не узнавать заранее пол своего ребенка. 

Автор: Валерия Нарская16 марта 2018, 21:18
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Беременная Лобода появилась в "голом" платье

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