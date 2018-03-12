Беременная Лобода отказалась знакомить любовника с родителями

Мать и отец не знают, от кого ждет ребенка Светлана Лобода. Однако, по словам родителя, он одобряет любой выбор своей наследницы.

Новость о том, что Светлана Лобода находится на седьмом месяце, стала сенсацией. Популярная исполнительница тщательно скрывала свое интересное положение. Более того, родители артистки даже не знают, от кого ждет ребенка Лобода.

"Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет семь лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю!" – цитирует отца Лободы Сергея Васильевича StarHit.

В декрете Светлана не намерена засиживаться. "Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять, тем более опыт уже есть", – сообщил родитель артистки.

В СМИ муссируются слухи о том, что отцом будущего ребенка Светланы Лободы является мировая знаменитость – лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об их близких отношениях сообщалось в СМИ летом 2017 года. Однако артистка упорно отмалчивается и не комментирует эту информацию.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Мар 10, 2018 в 3:31 PST

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Лобода сделала заявление. Артистка объявила о временном уходе со сцены в связи с беременностью: "Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины – рождению малыша. Для меня это большое чудо. Я благодарна небу за этот подарок, а вам – за вашу любовь и признание! Уже в июне – снова в строю, снова на концертах".