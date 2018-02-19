Больная Лобода рассказала о втором ребенке
Светлана Лобода планирует в конце октября собрать аж пять "Крокусов". Но пока официально объявлены две даты – 25 и 26 октября. Артистка рассказала и о своей личной жизни. Так, Светлана прокомментировала слухи о беременности, которые поползли после того, как певица появилась на шоу, посвященном Дню всех влюбленных, в пышном наряде.
Многочисленные поклонники в различных социальных сетях обсудили интересное положение Лободы. "Я тоже это это читала. Уже пятый год. Мы с моим продюсером, Нателлой Крапивной, над такими "новостями" смеемся. Мол, а сколько слон вообще вынашивает ребенка? А вообще я люблю сплетни. Я, как Алла Борисовна, великая женщина – чем больше говорят, тем больше популярна", – высказалась Лобода.
Артистка призналась, что сейчас у нее интересы в другом поле. "Сейчас я целиком и полностью посвящаю себя сцене и дочке. К несчастью, дома бываю крайне редко, поэтому мы с Евангелиной очень ждем поездки в Америку, чтобы провести хотя бы несколько недель вместе", – цитирует популярную певицу сайт "Комсомольская правда".
Интересно, что Светлана Лобода пришла на интервью нездоровой. "сегодня мои глаза блестят иначе... приболела. но это не помешало нам провести отличный эфир", – сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лобода.
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