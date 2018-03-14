После шумихи с онкологией Мария Аронова вышла замуж
Журналисты узнали о свадьбе Марии Ароновой и Евгения Фомина благодаря фотографиям в Сети. На снимках 46-летняя артистка запечатлена в ресторане, где, по всей видимости, справляла торжество в компании друзей и близких. На празднике присутствовали сын актрисы от первого брака Владислав с супругой, шоумен Игорь Угольников и многие другие.
Среди гостей был и Михаил Полицеймако. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный артист опубликовал фотографию молодоженов, стоящих перед свадебным тортом. "#нашилюбимки#машаиженя#молодожены#" – написал Полицеймако.
Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях: "Счастья и любви вашей замечательной семье!!!! 🌹🌹🌹🌹🌹", "Любви и счастья прекрасной паре!!!!", "Желаю от всей души женского счастья!!!", "Счастья в любви на долгие лета!", "Как прекрасно! Храни Господь любовь и семью!🙏", "Ой! Аронова – красотулька!!! Счастья отрадного, здоровья виноградного. 😘😘😘", "Ура!!! Совет да любовь))))) Обожаемая Аронова! Обожаемая!!!"
Мария и Евгений вместе уже два десятилетия и то обстоятельство, что разница в возрасте составляет 15 лет, их не смущает. "Женя появился в период одиночества и безденежья. Тогда я вообще не знала, что мне делать: мамы не стало, папа женился, с мужем я разошлась и осталась с четырехлетним малышом на руках. И вот появился человек, который подвозил меня домой, привозил продукты. Как-то я проснулась, открыла дверь и увидела флакон моих любимых духов. Он ухаживал красиво, а когда я попала в беду, почему-то позвонила именно ему. И так пошло-поехало", – в недавнем интервью рассказала Аронова.
Ранее в Сети появилась информация о том, что актриса страдает от онкологического заболевания и в срочном порядке проходит курс лечения. Причиной этих сплетен стало обращение Ароновой в столичную клинику с жалобами на сильную головную боль.
Вскоре актриса заверила, что с ней все в порядке. "Себя надо успокаивать только одним: пишут – значит, ты интересен и тебя любят. Со мной все прекрасно, и это гадкие, отвратительные слухи", – сообщила артистка в интервью Борису Корчевникову.
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