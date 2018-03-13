Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея

В новом выпуске ток-шоу Первого канала "На самом деле" получил продолжение конфликт бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее экс-представительны Элины Мазур. На этот раз в студии появился мужчина, которого считают сожителем пианистки – Олег Полянский.

Ведущий программы Дмитрий Шепелев пригласил знакомого Виталины в студию, чтобы расставить все точки над i. И предполагаемый ухажер раскрыл детали романа с Цымбалюк-Романовской.

Ранее говорилось о том, что именно с Полянским украинская пианистка изменяла Джигарханяну. Появившийся на ток-шоу Олег рассказал, что в 2001 году девушка приезжала в Германию, и между ним и Цымбалюк-Романовской были интимные отношения, передает Teleprogramma.pro.

Экс-супругу знаменитого актера и режиссера подобное заявление удивило. "Я думаю, у господина Полянского другая ориентация, и он не мог быть со мной в личных отношениях… И он об этом рассказывал, когда говорил, с кем он ходил в баню из известных московских музыкантов", – высказала свое мнение Цымбалюк-Романовская. Кроме того, пианистка считает, что Олег пытается таким образом заработать себе пиар. К его заявлениям, по утверждению Виталины, не стоит относиться серьезно.

Отметим, ранее Полянский сообщил о том, что был нужен красотке только ради меркантильных целей. "В музыкальном мире очень часто, что именно женщины делают карьеру за счет мужчин. Даже очень высокого полета карьеры получают за счет разных контактов и связей. К сожалению, так", – заметил пианист.