Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать

На Первом канале вышла вторая передача "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым, посвященная отношениям экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшей представительницы Элины Мазур. "Заядлые подруги" продолжили выяснять скандальные ситуации.

Элина рассказала, что у Виталины был тайный спонсор. Якобы, Мазур выделяла Цымбалюк-Романовской деньги из предоставляемых ей неким человеком для этого сумм. Его имя экс-представитель украинской пианистки назвать отказалась.

"Я смогла продать ситуацию в СМИ", – заявила Мазур. Когда представитель еще работала с пианисткой, на нее было совершено нападение. Элина подозревает, что к этому причастна Виталина. "Мне говорили, что всеми средствами манипулировала Элина Мазур. А избиение... Я думаю, она сама его инициировала", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Бывшая представитель Виталины в эфире заявила, что пианистка является воровкой и "поломойкой". Элина отказалась присутствовать в студии и ушла за кулисы.

Чуть не сбежала с эфира и сама Цымбалюк-Романовская. В середине передачи в студию пришел друг актера Марк Рудинштейн. Он обвинил Виталину в том, что она закрыла супруга в кабинете театра. Пианистка перебила продюсера, заявив, что тот не видел ни одного спектакля в театре своего товарища. "Вас там ни разу не было. Я констатирую", – сказала экс-супруга Джигарханяна.

Потом Виталина потеряла самообладание – молодая женщина вскочила с места. Рудинштейн позволил себе в ее адрес оскорбления. "Ты же мерзавка... Она чуть не угрохала Джигарханяна", – набросился на Цымбалюк-Романовскую друг Джигарханяна. Он отказывался отвечать на ее вопросы о режиссере-постановщике спектакля на стихи Ахматовой. Виталина хотела, чтобы мужчина покинул студию или была готова сама покинуть эфир.