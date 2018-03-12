Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы на "Евровидении"

Эксклюзив Интервью Наркоман убил мать Элины Мазур Съемки "Дектора лжи" окончились дракой Дом-2

Выбор читателей

Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Коварный план Джигарханяна провалился
партнеры
Понедельник 12 марта
Лента новостей
13:38
Ученые признали стресс и депрессию заразными
13:26
Россияне отказываются отдыхать в Крыму
13:24
В Москве пенсионерка пообещала взорвать дом
13:08
Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса
13:06
Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев
12:59
Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ (видео)
12:56
Пилот оставил пристегнутых пассажиров в тонущем вертолете
12:53
Известный певец убил любовницу чесноком
12:34
Беременная Зейналова вышла в свет
12:33
В Катманду разбился пассажирский самолет
12:27
Новый участок салатовой ветки метро готовят к открытию
12:22
Евросоюз продлил санкции против России
12:15
Найдено эффективное средство для сохранения молодости и здоровья
12:09
Платформу "Новохохловская" откроют в сентябре 2018 года
12:08
Невеста погибла в авиакатастрофе по дороге с девичника (видео)
11:54
Как Москва готовится к чемпионату мира по футболу
11:36
Медики заявили о начале глобальной эпидемии "болезни икс"
11:19
В Хабаровске лицо Путина выложили из машин (видео)
10:59
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
10:45
Москвичам пообещали ледяной дождь и аномальный холод
10:39
Ученые нашли новую опасность смартфонов
10:38
Российская спортсменка потеряла память и впала в кому
10:35
Массовый погром со стрельбой в ночном клубе в Башкирии попал на видео
09:58
Создано продлевающее жизнь средство
09:51
Голая жена депутата позвала россиян на выборы
09:44
Британский комик умер через два дня после свадьбы
09:33
Пожилая россиянка едва не погибла в первый день отдыха в Таиланде
09:18
Священник раскрыл главную тайну Благодатного огня
09:17
Под Москвой буйный лихач разбил десять машин и покалечил полицейского
09:05
В Сургуте в мусорном баке нашли труп младенца
08:57
Пожар в центре Тюмени попал на видео
08:39
Россияне стали массово умирать от неизвестных болезней
08:31
От удара молнии в церковь погибли 16 человек
08:28
Народ взбудоражен новой песней Самойловой для "Евровидения"
08:14
Жириновский выставил Собчак пустым местом
08:00
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
07:50
Под Москвой в собственном доме заживо сгорела пожилая пара
18:14
Российские добровольцы снова выручили армию Асада
17:54
В Подмосковье ребенок получил жуткую травму во время катания с горки
17:42
Под Саратовом сотрудники ФСБ предотвратили теракт (видео)
17:24
Хитрую Собчак втоптали в грязь из-за шизофрении с Крымом
16:56
В аварии на западе Москвы пострадали двое детей
16:35
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
16:19
Первый канал распекли за Диснейленд для детей Киркорова
16:18
Собянин: Путин стал более естественным и открытым
15:51
Шутка Путина удивила журналиста
15:41
В Москве известному актеру стало плохо во время съемок
14:57
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
14:32
Звезда "Дома-2" сделала резкий выпад в сторону Бородиной
14:03
На северо-востоке Москвы случилось массовое ДТП
13:47
Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир
13:23
Озверевшие фанаты прижали Бузову к стенке
12:54
Под Москвой бездомные собаки растерзали мужчину
12:39
Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян
12:03
Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала
11:40
Чадов и Дитковските держат развод в тайне от сына
11:15
В Подмосковье у пенсионерки украли украшения на 400 тысяч
10:58
Рождение дочери сказалось на здоровье престарелого Виторгана
10:37
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
10:18
Деспот Панин заставил вопить провинившуюся дочь
10:00
Бандиты захватили власть в стране
01:45
Глубоко беременная Лобода заявила об уходе со сцены
18:26
80-летний Слава Зайцев простился с модным подиумом
18:00
Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале
17:51
В Германии украли документы об Украине
17:14
Звезда "Дома-2" рискует лишиться зрения
16:54
В Латвии найдена мертвой высокопоставленная чиновница
16:48
Морщинистая Борисова рассказала о новом срыве
16:26
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина
16:16
Вкладчики разоренных банков пожаловались Титову
16:16
Потерявшая красоту Малиновская раскрыла душу Кудрявцевой
15:48
Дима Билан сошел с ума из-за Ольги Бузовой
15:23
Ведущий Шейнин рассказал об атаке бойца АТО в Италии
14:50
Волчек потеряла дар речи после скандальной выходки Ефремова
14:23
Найден эффективный способ повысить удовольствие от секса
14:18
Кто восстал против ведьмы Алены Полынь
13:56
Навка показала Пескова в красных штанах
13:36
С пилотов сняли ответственность за крушение Ан-26 в Сирии
13:21
Украинец напал на известного российского ведущего
12:45
Эрнст взглядом "просверлил" Путину затылок
12:22
Последствия взрыва в жилом доме в Краснодаре попали на видео
12:11
Пелагее посоветовали искать нового мужа
11:42
Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости
11:18
Обматерившему зрителей Ефремову грозит кара
10:55
Путин отказался назвать Пригожина своим другом
10:28
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
10:08
Пьяный водитель сбил девушку в наушниках
10:00
Страшные тайны: Александр Лукашенко
18:35
Почему поцелуи у русских в крови
17:56
Российского атлета пожизненно отстранили из-за допинга
17:46
Известный футболист умер во сне в 18 лет
17:35
На юго-востоке Москвы случилась страшная авария
17:16
За мужем Пелагеи объявлена охота
16:41
Похабнику Ефремову сильно досталось за мат на сцене
16:04
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
15:40
Совет на выходные
15:32
Как звездные роды 56-летней жены Виторгана изменили мир
14:57
В Подмосковье три человека погибли от отравления газом
14:38
Обрюзгший Серов вызвал отвращение
14:04
Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала
Хитрую Собчак втоптали в грязь из-за шизофрении с Крымом
Украинец напал на известного российского ведущего
Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян
Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
Шоу-бизнес

Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы на "Евровидении"

Юлия Самойлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Страны-участницы выдвинули серьезных артистов в борьбе за главный приз "Евровидения". Однако и у нашей соотечественницы Юлии Самойловой есть все шансы на победу.
прочитано 5606 раз

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался относительно участия в "Евровидении" Юлии Самойловой. Он отметил, что в этом году состав участников песенного конкурса невероятно силен.

ПО ТЕМЕ

Народ взбудоражен новой песней Самойловой для "Евровидения"

Юлия Самойлова заинтриговала молчанием перед "Евровидением"

Сюжеты Евровидение

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

"У белорусов очень хорош Alekseev, украинцы посылают давно заждавшегося своего шанса Melovin, от Норвегии снова едет Александр Рыбак, а букмекеры и вовсе отдают сейчас победу эстонке Элине Нечаевой. И все же я уверен, что в этой компании Юлия не затеряется и себя покажет!" – высказал уверенность Манукян.

А накануне, 11 марта, был презентован клип на песню Юлии Самойловой, с которой та выступит на конкурсе. Композиция называется I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Реакция зрителей на песню и клип оказалась неоднозначной. Так, продюсер Иосиф Пригожин, как отметил Манукян, использовал слово "ватненько". Вадим заявил: "Юлия Самойлова доказала, что история с непопаданием на "Евровидение" в Киев ее действительно не сломала, так что название песни ей очень подходит".

Также Вадим Манукян не смог не ответить актеру Станиславу Садальскому, который назвал выбор Юлии Самойловой представительницей России пиаром. Он счел слова артиста перебором. "Юлия сама очень хочет поехать и покорить Лисабон. Она и в Киев хотела поехать, но обстоятельства помешали. Да и вообще говорить о людях с ограниченными возможностями такое, мне кажется, кощунственно", – заключил Манукян.

Автор: Наталья Аряева12 марта 2018, 11:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

567

комментарии

Политика

Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев
Страшные тайны: Александр Лукашенко
Путин отказался назвать Пригожина своим другом
Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз

Шоу-бизнес

Хромая Бузова выставила напоказ свое интимное место
Гобозов из "Дома-2" принес лосихе свою морковку
Беременная Лобода отказалась знакомить любовника с родителями
Понаровская прилюдно миловалась с грязным мужиком

Проишествия

Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса
Известный певец убил любовницу чесноком
Невеста погибла в авиакатастрофе по дороге с девичника (видео)
Ведущий Шейнин рассказал об атаке бойца АТО в Италии

Lifestyle

80-летний Слава Зайцев простился с модным подиумом
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Российские звезды записали гимн команды Путина
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
Шоу-бизнес

Юрий Лоза высказался о страшном горе в семье

Известный исполнитель признался, что он в шоке от произошедшего
Спорт

Российская спортсменка потеряла память и впала в кому

Дарью Овчинникову готовят к операции
Шоу-бизнес

Пригожин раскрыл свои сложные отношения с Пугачевой

Продюсер объяснил, почему не был на празднике Примадонны
Шоу-бизнес

Беременная Лобода отказалась знакомить любовника с родителями

Мать и отец не знают, от кого ждет ребенка певица

Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале
За мужем Пелагеи объявлена охота

Фоторепортажи

Беременная Зейналова вышла в свет
Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир
Нюша поразила откровенным нарядом в Кремле
Кто из знаменитых мужчин родился 8 марта

Спорт

Российская спортсменка потеряла память и впала в кому
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"

Регионы

Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ (видео)
В Хабаровске лицо Путина выложили из машин (видео)
Последствия взрыва в жилом доме в Краснодаре попали на видео
Жуткой истории с мешком отрубленных рук под Хабаровском нашли объяснение
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru