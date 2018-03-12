Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Род Стюарт, Светлана Захарова, Хосе Каррерас и другие мировые суперзвезды стали гостями и лауреатами первой профессиональной музыкальной премии Bravo, которую вручали в Большом театре. Разумеется, столь громкое событие не могла пропустить Виталина Цымбалюк-Романовская. Это прежде она была в тени мужа, а теперь – светская леди. Корреспондент Dni.Ru оказался рядом с 39-летней украинской пианисткой.



В Большом театре бывшая жена Армена Джигарханяна устроила настоящий переполох. Люди делали селфи с обладательницей трех шикарных квартир и солидного капитала, просили обворожительную Виталину об автографе, жали ей руки и говорили слова поддержки. Даже Анна Калашникова засвидетельствовала Цымбалюк-Романовской свое почтение и попросила о совместном фото.

Для нее сегодня, когда, по словам адвоката, наступил переломный момент, такая реакция публики очень важна. Цымбалюк-Романовская улыбалась, благодарила и была, казалось, счастлива, ведь она снова произвела фурор.

На премию молодая пианистка пришла в красном дизайнерском платье от Dolce & Gabbana. Стоит такой наряд около 70 тысяч рублей. Виталина теперь вполне может себе позволить такие туалеты – она неожиданно стала богата и знаменита. Оставим за скобками все, что ей пришлось пережить. Это в прошлом.

И пусть бывшая подруга Элина Мазур обзывает ее домработницей Викой из Киева, пусть престарелый бывший муж кричит в эфире федерального канала чушь из серии "воровка, посадить воровку". Всем врагам нашло на спине у Цымбалюк-Романовской красуется огромный лейбл знаменитого модного дома, свидетельствующий о вкусе, состоянии и статусе обладательницы. К тому же в местах не столь отдаленных таких изысканных нарядов дамам могут и не предложить...

В этом платье Виталина очень гармонировала с Красным фойе Большого театра. Казалось, еще мгновение, и молодая киевская пианистка поднимется на сцену, чтобы покорить публику продуманной игрой – тем, что у нее всегда отлично получается.

