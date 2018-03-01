"Любовница" Аршавина бросилась за мужиком к Сябитовой
Поклонники футболиста Андрея Аршавина все гадают: кем ему приходится казахстанская модель Ольга Семенова. Дело в том, что в конце прошлого года в интернет попало видео, на котором Андрей Аршавин в ночном клубе нежно обнимает за талию эту красавицу. Вскоре ролик увидела жена футболиста Алиса. Ревнивая супруга спортсмена связалась с моделью, якобы представившись сотрудником ФСБ и угрожая "отрезать пальцы" и "подложить наркотики".
Семенова обратилась с заявлением в полицию об угрозах. А заодно и к всероссийской свахе Розе Сябитовой. С первым делом ничего не выгорело – официальный представитель Департамента внутренних дел Алма-Аты сообщил, что разбирательство прекращено, поскольку "проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью не нашел своего объективного подтверждения".
А вот с Сябитовой все сложилось благополучно. Семенова приняла участие в программе "Давай поженимся!", где благодаря усилиям свахи, Ларисы Гузеевой и Василисы Володиной встретила свой идеал. "Я та самая мнимая любовница Аршавина, но сегодня на "Давай поженимся!" я нашла свою любовь", – заявила Ольга в коротком видео, опубликованном на странице в Instagram. Подписчики девушки порадовались за нее и пожелали счастья в личной жизни. Она достойна любить и быть любимой. Хотя Алису Аршавину все еще намерена проучить.
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