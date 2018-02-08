Босоногая Наталья Рудова без белья залезла в сугроб

Актриса разместила на своей странице в Instagram видео, на котором позировала под песню в белом коротком обтягивающем платье. В этом не было бы ничего странного, но Рудова резвилась прямо на снегу босиком.

Звезда вышла на заснеженный балкон в Санкт-Петербурге, а также не надела под наряд бюстгальтер. На кадрах Наталья улыбается и демонстрирует подтянутую фигуру. За короткое время видеоролик просмотрели более полумиллиона пользователей Сети.

Фанаты актрисы похвалили точеные формы блондинки, отметив, как ухоженно и сексуально выглядит их кумир. Но многие осудили поступок Рудовой, посчитав, что съемки босиком на снегу – это уже слишком.

"Обалдела, девочка", "Бррр. Ты псих", "Называется: здравствуй, воспаление легких", "Красивая, но для чего такое видео?) Еще без лифта… Я считаю, что это не есть хорошо", "Наташка, не заболей только! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали смелый ролик фолловеры артистки.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Фев 7, 2018 в 5:12 PST

Ранее в интервью Dni.Ru Рудова объяснила причину своего частого участия в эротических фотосессиях и регулярных публикаций в соцсетях фото в купальнике. "Это моя жизнь, мое тело, и я им горжусь. В своем аккаунте я настраиваю людей на позитив и говорю, что нужно двигаться вперед и работать над собой", – пояснила актриса.

Она заверила, что близких людей ню в ее исполнении не беспокоит: "Я взрослый, самостоятельный человек. С 16 лет живу одна, с 18 независима от мамы финансово, и она доверяет мне – знает, что я не делаю глупостей".