Рудова без юбки развращает народ

Поклонники приняли обнажение актрисы неоднозначно. Многие считают, что это перебор.

Актриса Наталья Рудова обожает фотографироваться без одежды. Поклонники, кажется, уже видели все ее прелести. Но все равно продолжают удивляться, когда Наталья публикует свои пикантные снимки.

Вот и снова на странице в социальной сети она выложила фото в бикини. Но не все по достоинству оценили сочные формы актрисы. "Это не девушка, это ураганище!", "Попка есть, и показать можно", "Прекрасная, ухоженная, клевая", – пишут одни. "Хорош народ развращать", "Не нужно таких фото – отталкивает", "Замуж тебе пора, хорош голой сниматься", – комментируют другие.

Фото опубликовано rudovanata (@rudovanata) Дек 17 2016 в 4:37 PST

В интервью DNI.RU Рудова ранее объяснила причину своего частого участия в эротических фотосессиях и регулярных публикаций в соцсетях фото в купальнике. "Это моя жизнь, мое тело – и я им горжусь. В своем аккаунте я настраиваю людей на позитив и говорю, что нужно двигаться вперед и работать над собой", – пояснила актриса. Она уверяет, что близких людей ню в ее исполнении не беспокоит: "Я – взрослый, самостоятельный человек. С 16 лет живу одна, с 18 независима от мамы финансово, и она доверяет мне, знает, что я не делаю глупостей".