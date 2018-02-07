Барановская залезла в штаны к 72-летнему миллионеру
Гостем очередного выпуска шоу стал пенсионер из Хабаровска Борис Дунаевский. Мужчине 72 года, он одевается в лучшие бренды, ходит в самые модные рестораны, посещает элитные барбершопы и ведет Instagram.
Ведущий программы Александр Гордон предложил посчитать, сколько стоит внешний вид деда-миллионера, как прозвали Бориса в Сети. Многодетная мама Юлия Барановская решительно взялась за дело, устроив настоящее шоу.
Телеведущая заставила мужчину расстегнуть штаны, чтобы добраться до бирки производителя. Дунаевский снял ремень, приспустил брюки и вместо ярлычка на штанах продемонстрировал трусы известного бренда. "Дайте посмотреть сзади, что за фирма. Нижнее белье Versace. 150 долларов", – со знанием дела заявила Юлия, ничуть не смутившись.
Интерес ведущих к стоимости одежды гостя программы не случаен. Борис Дунаевский прославился именно благодаря своему умению модно дорого одеваться. Бывший военный инженер-строитель носит исключительно бренды премиум-класса с ярлыками Versace, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Fendi Moschino и других известных марки. Фотографии деда-миллионера в Instagram набирают сотни лайков.
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