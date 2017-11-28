Барановская со слезами на глазах рассказала о страшном диагнозе

Юлия Барановская дала откровенное интервью. Телеведущая со слезами на глазах рассказала о матери, которой поставили страшный диагноз.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущая Юлия Барановская опубликовала интервью, которое дала в рамках Дня матери. Девушка приняла участие в акции, организованной лицом Первого канала Мариной Ким, и рассказала о своей родительнице.

"Мама давала мне уверенность одновременно со свободой. Решения в жизни принимала я. Она никогда не вмешивалась, пока я у нее не спрашивала. Это, я считаю, наверное, высшая стадия отношений родителей и ребенка", – высказала свое мнение Барановская.

Юлия призналась, что есть момент, за который она испытывает жгучее чувство стыда. Барановская даже не смогла сдержать эмоций – на ее глазах выступили слезы, а голос предательски задрожал.

"Когда моя мама сильно заболела, а случилось это одновременно с моим разводом и беременностью... Мне стыдно за то, что во время маминой болезни – тяжелой болезни, это был страшный диагноз – я не уделила ей достаточного внимания..." – призналась Барановская.

Публикация от Юлия Барановская (@baranovskaya_tv) Ноя 26 2017 в 12:06 PST

Самое интересное, что в тяжелейший момент родительница нашла в себе силы понять Юлию. "Она даже не обиделась за это. То есть она сказала: "Мне не за что тебя прощать. Не за что. Удивительно, как это я не вовремя заболела", – привела слова матери телеведущая. В заключение Юлия Барановская призналась матери в любви.