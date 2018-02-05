Убитую звезду "Дома-2" изнасиловали в морге

Оксану Аплекаеву убили почти десять лет назад. Однако лишь сейчас вскрылись жуткие подробности смерти звезды скандально известного телепроекта "Дом-2".

Тело задушенной Оксаны Аплекаевой нашли на трассе Москва – Истра 9 сентября 2008 года. По версии следствия, девушка была жестоко убита любовником, которого заразила венерическим заболеванием. Несмотря на то что Аплекаева была на проекте всего 75 дней, она успела завоевать сердца зрителей и подружиться с другими участниками.

Лишь сейчас вскрылись жуткие подробности смерти звезды "Дома-2". Так, оказалось, что насильник и убийца – два совершенно разных человека. Самое страшное, что половой контакт произошел уже после смерти Аплекаевой.

Как передает Telegram-канал "112", образцы биоматериала, найденного в теле несчастной девушки, принадлежат судмедэксперту Истринского отделения ГБУЗ Московской области "Бюро СМЭ" Александру Алукаеву. Все произошло в морге Истры.

Обстоятельства вскрылись два месяца назад. Александра Алукаева отправили в СИЗО. Однако, как утверждает все тот же канал "112", максимум, что ему грозит, – это ответственность за надругательство над телами умерших.

Отметим, что убийца Оксаны Аплекаевой до сих пор не найден. В ходе расследования были проверены записи с видеокамер, данные в записной книжке и компьютере убитой, прошел обыск в квартире Оксаны, были опрошены люди из близкого окружения девушки. Было и трое подозреваемых, но все мужчины сумели доказать свою невиновность.