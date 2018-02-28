Раскрыта тайна влиятельного покровителя Цымбалюк-Романовской

Новое лицо появилось в скандале, не стихающем вокруг Армена Джигарханяна. По данным работавшей с Цымбалюк-Романовской Элины Мазур, у пианистки есть влиятельный покровитель, который может оказать ей поддержку в сложившейся ситуации.

Элина Мазур поделилась своими откровениями в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Женщина ранее представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской. Теперь же женщина утверждает, что "разоблачать" Виталину, желая восстановить справедливость.

В программе Мазур заявила, что у пианистки есть влиятельный покровитель, и даже назвала его имя. По ее словам, это ректор академии имени Маймонида - Вероника Ирина-Коган.

"Виталина рассказывала мне, что у нее есть покровительница, которая помогла с оформлением российского гражданства. По ее словам, достаточно страшный человек. Виталина говорила, что она была в каких-то сложноподчиненных отношениях с Ириной-Коган и с большим трудом унесла от нее ноги", – рассказала Элина. Мазур считает, что именно она руководит действиями экс-супруги Джигарханяна и инициировала ее развод со звездой.

Однако у экспертов программы слова Мазур доверия не вызвали. Еще больше сомнений у них возникло после того, как сама Ирина-Коган не только опровергла заявления Элины, но и весьма нелицеприятно отозвалась о Цымбалюк-Романовской.

"Когда Виталина поселилась в одной квартире с Арменом Джигарханяном, он не жил с женой. А то, что они с Татьяной Власовой тогда не были в разводе, я узнала совсем недавно. Я выросла в нормальной семье с нормальными нравственными принципами. Но женщина, которая живет под одной крышей с женатым человеком – *** (девушка с пониженной социальной ответственностью)", – рассказала журналистам Ирина-Коган.

Что же касается Элины Мазур, то, по словам ректора, она "намеренно искажает действительность", чтобы привлечь к себе внимание общественности. Ирина-Коган подчеркнула, что в свое время не Мазур ушла от Цымбалюк-Романовской, а Виталина ее выгнала. Экспертов программы эти заявления поставили в тупик.