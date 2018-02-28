Агутин о скандальных откровениях у Дудя: Получил кучу негатива

Певец признался, что его провоцировали. Но опыт оказался интересным.

Интервью музыканта Леонида Агутина видеоблогеру Юрию Дудю наделало много шума. Артист так и сыпал откровениями – рассказывал, как после адской попойки подрался в американском стриптиз-клубе, вспоминал о секс-игрищах с женой. "Я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – например, признался артист. Словом, интервью вызвало большой резонанс. А как сам певец его оценивает?

"Очень популярный в интернете и, что уж там говорить, талантливый молодой журналист, – поделился впечатлением от встречи Леонид. – Уже знаковая фигура нынешнего времени. Пошел не совсем на свое поле. Я не диссидент, не рок, не рэп и не отчаянный матерщинник. В общем, ничего во мне честного. Признаюсь: согласился из-за того, что передача очень популярна. Конечно же, не обошлось без провокаций, скользких тем и политических вопросов, обсуждать которые я ненавижу. Как следствие, получил кучу негатива, хотя сам Юра – человек вежливый и воспитанный. Просто для всех хорошим быть невозможно".

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Фев 28, 2018 в 12:04 PST

"Если уж быть совсем честным, очень хотелось посмотреть, как это бывает. Разок почувствовать это на себе, когда за сутки передачу с твоим участием сморят 3000 000 человек и ставят 70 000 лайков. Правда, еще и 10 000 дизлайков. Но ведь и эти люди получили удовольствие. Потому что не любить, раздражаться и считать себя умнее – это тоже эмоция. Главное, что я такого должен был спеть, чтобы в YouTube меня столько народу за сутки посмотрело?! Нет у меня таких эпатажных песен", – резюмировал артист.