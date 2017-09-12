Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь

Певец огорчен тем, что не получилось уговорить 18-летнюю наследницу покинуть опасный район. Девушка отнеслась к предупреждениям несерьезно.

Президент США Дональд Трамп объявил штат Флорида зоной крупнейшего стихийного бедствия и подписал указ об обязательной эвакуации нескольких районов. В результате удара смертоносного урагана "Ирма" без электричества остались более двух миллионов жителей. Эксперты полагают, что число пострадавших может достигнуть 30 миллионов.

Досталось от "Ирмы" и Леониду Агутину, который несколько лет назад купил сразу три квартиры в престижной высотке в самом "русском" районе Майами – Санни-Айлс. "Никто не знал ни точного направления урагана, ни того, как он себя поведет, – пожаловался певец корреспонденту Dni.Ru за кулисами конкурса "Новая волна" в Сочи. – У нас, конечно, есть там что-то типа защитного бункера, но мы предпочли уехать из города за три дня до удара стихии".

"Главная проблема была не в том, что ураган смывает хилые здания, а в том, что предметы, которые плохо держатся, улетают, наносят большой ущерб людям и строениям. Для человека это серьезная угроза. Я несколько раз оказывался в эпицентре урагана – в Майами, на Карибских островах. Это очень страшно! Я видел, как из строящегося здания отлетали куски арматуры и строительный мусор и разбивали окна в высотных зданиях", – заверил артист.

"А вот спасти дочь от удара природной стихии я не смог, – вздохнул Леонид. – Они молодые, им море по колено, поэтому дурачатся, предупреждениям об угрозе стихии не внемлют. Это раздолбайство, конечно. Я настаивал, чтобы Лиза, пока аэропорт работал, немедленно улетела, но не смог ее уговорить. Мы с Анжеликой нашли ей даже билеты, но она не захотела уезжать. Они нашли массу причин: мол, Лиза не может ехать без своего парня, а он – без родителей. Для них это такой экстрим, который можно с балкона снять, выложить в Instagram и показать, что герои, поскольку были внутри урагана".

Напомним, что дочь исполнителя Елизавета с 2003 года живет в Майами. Девушка создала рок-группу Without Gravity, с которой выступает на концертах в школах. Она пишет музыку для своего коллектива, играет на гитаре.

