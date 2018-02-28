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Шоу-бизнес

Бледанс о новом любовнике: Да, он мой!

Эвелина Бледанс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Эвелина Бледанс снова счастлива в любви. Популярная актриса рассекретила возлюбленного.
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Новым любовником Эвелины Бледанс оказался бизнесмен Сергей Демчев. "Сегодня самое время сказать: да, он мой!" – заявила популярная актриса. Интересно, что Демчев успел найти путь к сердцу не только Бледанс, но и ее младшего сына.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Я быстро привык к Семе. Он очень добрый и воспитанный. Когда капризничает, с ним не приходится быть строгим. Он слушается и маму, и меня", – цитируют Сергея "7 Дней".

Репортеры выяснили, что предприниматель является генеральным директором столичной галереи "МАРС". Демчев – завидный холостяк, однако у него есть два сына и дочь. А еще, как утверждают представители СМИ, бизнесмена связывали нежные отношения с коллегой, галеристкой Лизой Савиной.

Напомним, о разрыве Эвелины Бледанс и Александра Семина стало известно после съемок передачи Андрея Малахова, где актриса откровенно рассказала о разводе. Якобы супруги расстались еще год назад. За это время Семин сильно похудел и, говорят, нашел новую любовь.

Однако Бледанс категорично опровергла информацию о том, что муж оставил ее ради другой женщины. "Это неправда, я это знаю. Возможно, я до конца и не знаю, почему так произошло. Может быть, он думал, что мне будет лучше. Я думаю, что он ушел в свою жизнь, которую он хочет делать сам, без публичности. Он еще хочет себя найти, он очень молод", – отметила актриса в недавнем интервью.

Автор: Наталья Аряева28 февраля 2018, 11:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс вышла в свет с молодым спутником

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